ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне сыграли в футбол для незрячих. На площадке среди прочих были Парейко и Шмигун-Вяхи

"Хотим, чтобы была организована группа незрячих, которые бы на регулярной основе тренировались", — сказал представитель футбольного Союза Теэт Аллас.

В футбольном зале сыграли две смешанные команды. В каждой были незрячие, футболисты, молодые люди и другие.

На поле были: судья Анни Рахула, олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи, футболисты Сергей Парейко, Игорь Морозов, и другие представители "Левадии" Александр Графов и Лаури Вялья. Также музыканты.

Зрячие игроки надели специальные повязки на глаза. Чтобы футболисты не причинили себе вред, их контролировали помощники. Если в обычном футболе фанаты кричат и поддерживают голосом, то тут все должны молчать, чтобы было слышно специальный, "громкий" мяч.

Первый турнир по незрячему футболу прошел в 1974 году. Чемпионат мира был организован в 1998 году.