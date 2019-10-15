ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне сыграли в футбол для незрячих. На площадке среди прочих были Парейко и Шмигун-Вяхи
В Таллинне прошел первый показатель матч по футболу для незрячих. На площадке встретились слепые, профессиональные футболисты и знаменитости.
В Таллинне прошел первый показатель матч по футболу для незрячих. На площадке встретились слепые, профессиональные футболисты и знаменитости.
"Хотим, чтобы была организована группа незрячих, которые бы на регулярной основе тренировались", — сказал представитель футбольного Союза Теэт Аллас.
В футбольном зале сыграли две смешанные команды. В каждой были незрячие, футболисты, молодые люди и другие.
На поле были: судья Анни Рахула, олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи, футболисты Сергей Парейко, Игорь Морозов, и другие представители "Левадии" Александр Графов и Лаури Вялья. Также музыканты.
Зрячие игроки надели специальные повязки на глаза. Чтобы футболисты не причинили себе вред, их контролировали помощники. Если в обычном футболе фанаты кричат и поддерживают голосом, то тут все должны молчать, чтобы было слышно специальный, "громкий" мяч.
Первый турнир по незрячему футболу прошел в 1974 году. Чемпионат мира был организован в 1998 году.
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