09.09.2019, 10:50
ГАЛЕРЕЯ | Прекрасные бегуньи: самые красивые девушки Таллиннского марафона
На выходных прошел Таллиннский марафон. В субботу любители спорта участвовали в Осеннем забеге — 10 километров. В воскресенье состоялись марафон и полумарафон — 42.1 и 21.1 километров. Хоть и большинство бегунов были мужского пола, девушек тоже было много! Смотрите подборку.
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