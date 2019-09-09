ГАЛЕРЕЯ | Прекрасные бегуньи: самые красивые девушки Таллиннского марафона

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На выходных прошел Таллиннский марафон. В субботу любители спорта участвовали в Осеннем забеге — 10 километров. В воскресенье состоялись марафон и полумарафон — 42.1 и 21.1 километров. Хоть и большинство бегунов были мужского пола, девушек тоже было много! Смотрите подборку.