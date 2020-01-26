ГАЛЕРЕЯ | Эстонка Келли Сильдару завоевала золото в слоупстайле на X-Games

17-летняя Келли Сильдару заняла первое место на Всемирных экстремальных играх X-Games в США.
Слоупстайл — тип соревнований, когда спортсмены на сноуборде или лыжах выполняют различные акробатические упражнения, прыгая на трамплинах.
17-летняя Келли Сильдару заняла первое место на Всемирных экстремальных играх X-Games в США.
Слоупстайл — тип соревнований, когда спортсмены на сноуборде или лыжах выполняют различные акробатические упражнения, прыгая на трамплинах.
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