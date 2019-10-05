05.10.2019, 00:25

ФОТОНОВОСТЬ: Майкель Уйбо получил серебряную медаль чемпионата мира

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rus.delfi.ee
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Maicel Uibo sai kaela MM-hõbeda. Foto: IBRAHEEM AL OMARI, Reuters/Scanpix

Майкель Уйбо стал пятым эстонским спортсменом, завоевавшим медаль чемпионата мира по легкой атлетике. В сумме многоборья десятиборец набрал 8604 очка и был удостоен серебряной награды.

Чемпионом мира стал 21-летний немец Никлас Каул - 8691 очко. Бронзовая медаль вручена канадцу Дамиану Уорнеру - 8529 очков.

Эстонские медалисты чемпионатов мира по легкой атлетике:
1-е место Андрус Вярник (копье) 2005 год Хельсинки (87.17 м)
1-е место Герд Кантер (диск) 2007 год Осака (68.94 м)
2-е место Юри Тамм (молот) 1987 год Рим (80.84 м)
2-е место Эрки Ноол (10-борье) 2001 год Эдмонтон (8815 очков)
2-е место Андрус Вярник (копье) 2003 год Париж (85.17 м)
2-е место Герд Кантер (диск) 2005 год Хельсинки (68.57 м)
2-е место Герд Кантер (диск) 2011 год Дэгу (66.95 м)
2-е место Майкель Уйбо (10-борье) 2019 год Доха (8604 очка)
3-е место Герд Кантер (диск) 2009 год Берлин (66.88 м)
3-е место Герд Кантер (диск) 2013 год Москва (65.19 м)

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