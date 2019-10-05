ФОТОНОВОСТЬ: Майкель Уйбо получил серебряную медаль чемпионата мира

Чемпионом мира стал 21-летний немец Никлас Каул - 8691 очко. Бронзовая медаль вручена канадцу Дамиану Уорнеру - 8529 очков.

Эстонские медалисты чемпионатов мира по легкой атлетике:

1-е место Андрус Вярник (копье) 2005 год Хельсинки (87.17 м)

1-е место Герд Кантер (диск) 2007 год Осака (68.94 м)

2-е место Юри Тамм (молот) 1987 год Рим (80.84 м)

2-е место Эрки Ноол (10-борье) 2001 год Эдмонтон (8815 очков)

2-е место Андрус Вярник (копье) 2003 год Париж (85.17 м)

2-е место Герд Кантер (диск) 2005 год Хельсинки (68.57 м)

2-е место Герд Кантер (диск) 2011 год Дэгу (66.95 м)

2-е место Майкель Уйбо (10-борье) 2019 год Доха (8604 очка)

3-е место Герд Кантер (диск) 2009 год Берлин (66.88 м)

3-е место Герд Кантер (диск) 2013 год Москва (65.19 м)