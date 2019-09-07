ФОТО: Звезды эстонской политики Ратас и Кылварт пробежали с народом 10 км

"Не могу сказать, сколько раз участвовал в Осеннем забеге. Кажется. пять. Когда-то он проходил в Рокка-аль-Маре", - сказал Ратас перед стартом.

Личный рекорд премьер-министр установил в 2004 году, пробежав 10 км за 44.40. "Нынче на такое время я не рассчитываю", - отметил Ратас.

"Очень хорошо, что много людей участвует в забеге. Большое спасибо организаторам", - добавил премьер-министр.

41-летний Ратас занял 2378-е место, показав результат 1:03.55. Его соратник по Центристской партии Михаил Кылварт - ему тоже 41 год - финишировал 1215-м с результатом 55.58.

Всего для участия в Осеннем забеге (бег, ходьба с палками и оздоровительная ходьба) было зарегистрировано почти 9000 участников.