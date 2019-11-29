ФОТО: Звезда эстонского фитнеса влюбилась в параспортсмена

По данным журнала Kroonika, спортсменом, с которым позирует 27-летняя Вахер, является 28-летний прыгун в длину и спринтер Жан-Баптист Алаиз, выступавший за Францию на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Жан-Баптист родился в Бурунди. Во время войны в этой центрально-африканской стране он в трехлетнем возрасте потерял правую ногу. Позже Жан-Баптист переехал во Францию, где ему сделали протез. В прыжках в длину Жан-Баптист четырежды становился чемпионом мира в возрастной категории до 23 лет.

О своих отношениях с параспортсменом звезда эстонского фитнеса не распространяется. По ее словам, в Дубаи она отправилась отдыхать.