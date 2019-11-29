ФОТО: Звезда эстонского фитнеса влюбилась в параспортсмена

Неоднократный призер чемпионатов Европы и мира по фитнесу Эндла Вахер разместила на днях в "Инстаграме" фото из Эмиратов, где она позирует с молодым человеком спортивного вида. Вместо подписи фитнес-красавица поставила сердечко, что намекает на близкие чувства пары.
По данным журнала Kroonika, спортсменом, с которым позирует 27-летняя Вахер, является 28-летний прыгун в длину и спринтер Жан-Баптист Алаиз, выступавший за Францию на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Жан-Баптист родился в Бурунди. Во время войны в этой центрально-африканской стране он в трехлетнем возрасте потерял правую ногу. Позже Жан-Баптист переехал во Францию, где ему сделали протез. В прыжках в длину Жан-Баптист четырежды становился чемпионом мира в возрастной категории до 23 лет.
О своих отношениях с параспортсменом звезда эстонского фитнеса не распространяется. По ее словам, в Дубаи она отправилась отдыхать.
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