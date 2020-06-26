26.06.2020, 02:50

ФОТО: Звезда эстонского фитнеса позирует в шикарном бикини


Kroonika
EST
EGLE ELLER-NABI
EGLE ELLER-NABIFoto: Mati Hiis, õhtuleht

Теплая погода, установившаяся в последние дни, не оставила равнодушной звезду эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби.

37-летняя Эллер-Наби выставила на всеобщее обозрение в "Инстаграме" обжигающий снимок в бикини на летней террасе.

"Люблю все времена года, но лето - лучшее из них", - такой подписью сопроводила звезда фитнеса снимок.

Супругом Эгле является двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Хейки Наби. В спортивной семье растут двое маленьких детей.

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