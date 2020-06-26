ФОТО: Звезда эстонского фитнеса позирует в шикарном бикини
Теплая погода, установившаяся в последние дни, не оставила равнодушной звезду эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби.
Теплая погода, установившаяся в последние дни, не оставила равнодушной звезду эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби.
37-летняя Эллер-Наби выставила на всеобщее обозрение в "Инстаграме" обжигающий снимок в бикини на летней террасе.
"Люблю все времена года, но лето - лучшее из них", - такой подписью сопроводила звезда фитнеса снимок.
Супругом Эгле является двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Хейки Наби. В спортивной семье растут двое маленьких детей.
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