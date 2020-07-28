28.07.2020, 22:30

ФОТО: Звезда эстонского фехтования ждет первого ребенка


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Vehklejate portreed
Kristina KuuskFoto: Jaanus Lensment

34-летняя шпажистка Кристина Кууск сообщила в социальных сетях о скором прибавлении семейства.

В составе женского квартета сборной Эстонии Кууск дважды становилась чемпионкой Европы (2013, 2016) и один раз чемпионкой мира (2017).

В личных турнирах наивысшее достижение уроженки Хаапсалу датировано 2018 годом, когда она завоевала серебро чемпионата Европы в Сербии, уступив в решающем поединке другой представительнице Эстонии Катрине Лехис.

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#30weeks ❤️

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