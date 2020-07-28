28.07.2020, 22:30
ФОТО: Звезда эстонского фехтования ждет первого ребенка
34-летняя шпажистка Кристина Кууск сообщила в социальных сетях о скором прибавлении семейства.
34-летняя шпажистка Кристина Кууск сообщила в социальных сетях о скором прибавлении семейства.
В составе женского квартета сборной Эстонии Кууск дважды становилась чемпионкой Европы (2013, 2016) и один раз чемпионкой мира (2017).
В личных турнирах наивысшее достижение уроженки Хаапсалу датировано 2018 годом, когда она завоевала серебро чемпионата Европы в Сербии, уступив в решающем поединке другой представительнице Эстонии Катрине Лехис.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
"Крик стоит в ушах": что рассказали очевидцы трагедии в Омске
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии, сообщил источник