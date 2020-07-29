ФОТО: В Таллинне вспомнили 40-летие олимпийской регаты

Олимпийская парусная регата оказала значительное влияние на развитие эстонской столицы. В ходе подготовки к Олимпиаде-1980 в Таллинне было построено свыше 50 объектов, которые кардинально изменили облик города - Олимпийский центр парусного спорта, телебашня, новое здание аэропорта, гостиница "Олимпия", новое здание Главпочтамта...

Многие объекты, построенные к Олимпиаде-80, до сих пор служат жителям и гостям Таллинна.