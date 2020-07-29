29.07.2020, 19:15

ФОТО: В Таллинне вспомнили 40-летие олимпийской регаты

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Tallinna olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul toimuv kontsert Foto: Henri-Kristian Kirsip, Tallinna olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul toimuv kontsert

На Ратушной площади Таллинна прошла памятная церемония, посвященная 40-летию парусной регаты Олимпиады-80. Олимпийский факел, от которого в 1980 году зажигал огонь Вайко Вооремаа, был доставлен в Пирита, где прошло тематическое представление.

Олимпийская парусная регата оказала значительное влияние на развитие эстонской столицы. В ходе подготовки к Олимпиаде-1980 в Таллинне было построено свыше 50 объектов, которые кардинально изменили облик города - Олимпийский центр парусного спорта, телебашня, новое здание аэропорта, гостиница "Олимпия", новое здание Главпочтамта...

Многие объекты, построенные к Олимпиаде-80, до сих пор служат жителям и гостям Таллинна.

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