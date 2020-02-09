09.02.2020, 21:20

ФОТО | В Таллинне прошел фестиваль экстремалов Simple Session


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Simple session 09.02.2020 Foto: Henri-Kristian Kirsip

Simple Session – это ежегодный скейтборд и bmx контест мирового уровня, проходящий зимой в Таллине.

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