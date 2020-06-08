08.06.2020, 22:20

ФОТО: Урмас Сыырумаа переизбран президентом ЭОК

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EOK presidendivalimised (Karli Saul) Foto: Karli Saul, EOK

Пленум Эстонского олимпийского комитета, прошедший на стадионе "Кадриорг", переизбрал крупного предпринимателя Урмаса Сыырумаа президентом ЭОК на новый четырехлетний срок.

Как и ожидалось, Сыырумаа победил за явным преимуществом, получив 83 голоса. Его оппонент Тыну Тынисте (обладатель двух бронзовых олимпийских медалей в парусном спорте) получил 38 голосов.

Вице-президентами ЭОК выбраны президент Легкоатлетического союза Эрих Тейгамяги (106 голосов) и известный спортивный функционер Тоомас Тынисе (105 голосов).

В исполком Олимпийского комитета вошли Аллар Леванди, Михаил Кылварт, Ханно Певкур, Хелир-Вальдор Сеэдер, Хелле-Мооника Хельме, Индрек Саар, Яанус Карилайд, Кристьян Порт, Лаури Луйк, Оливер Крууда, Райво Ранд, Ремо Хольсмер и Свен Сестер.

Звание "Почетный член ЭОК" присвоено олимпийским чемпионам Эрки Ноолу и Герду Кантеру.

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