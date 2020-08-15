15.08.2020, 19:15

ФОТО: Тройная победа эстонских велосипедистов на "Балтийской цепочке"


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BCT2020 Foto: Taavi Sepp, Baltic Chain Tour

Тройную победу на завершившейся велогонке "Балтийская цепочка" протяженностью 543 километра одержали эстонские велосипедисты.

Эстонские гонщики выиграли все три этапа. Первое место в общем зачете занял Герт Йыэяр, вторым был Ало Якин, замкнул призовую тройку Райт Ярм.

На первом этапе в Таллинне на старт вышел 71 велосипедист. До финиша в Валга доехали 58 велосипедистов.

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