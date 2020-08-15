15.08.2020, 19:15
ФОТО: Тройная победа эстонских велосипедистов на "Балтийской цепочке"
Тройную победу на завершившейся велогонке "Балтийская цепочка" протяженностью 543 километра одержали эстонские велосипедисты.
Тройную победу на завершившейся велогонке "Балтийская цепочка" протяженностью 543 километра одержали эстонские велосипедисты.
Эстонские гонщики выиграли все три этапа. Первое место в общем зачете занял Герт Йыэяр, вторым был Ало Якин, замкнул призовую тройку Райт Ярм.
На первом этапе в Таллинне на старт вышел 71 велосипедист. До финиша в Валга доехали 58 велосипедистов.
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