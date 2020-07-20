ФОТО: Смотрите, как 40 лет назад в Таллинне зажигали огонь Олимпиады-1980

В семью олимпийских городов Таллинн вошел 23 октября 1974 года, когда на сессии МОК в Вене право на организацию XXII летних Олимпийских игр получила Москва, а эстонская столица была выбрана местом проведения парусной регаты.

Таллинн выиграл Олимпиаду за 5000 рублей

83-летний Андрей КИСЛОВ, возглавлявший в период подготовки к Олимпиаде-1980 Федерацию парусного спорта СССР, был одновременно и вице-президентом Международной федерации парусного спорта (ИЯРУ). Он один из немногих руководителей той поры, который жив до сих пор. В разговоре с RusDelfi ветеран парусного спорта поделился своими воспоминаниями:

"Москва получила право проведения Олимпийских игр со второй попытки. Первый раз она подавала заявку на организацию Олимпиады-1976. Основным кандидатом на проведение парусной регаты, насколько я помню, тогда считалась Рига, рассматривался также Ленинград. Но в 1970 году Москва проиграла голосование канадскому Монреалю".

По словам Кислова, проведением олимпийской регаты Таллинн прежде всего обязан двум людям - заместителю председателя Совета министров Эстонской ССР Арнольду Грену и председателю Таллиннского горисполкома Ивару Каллиону, которые сразу увидели, какие перспективы для города и республики открывает олимпийский статус.

"Каллион выделил эстонским архитекторам 5000 рублей, которые сделали макеты олимпийских объектов. В Москве оценили желание и настойчивость эстонских товарищей, тогда как в Ленинграде ждали указаний сверху. Поэтому Таллинн и стал олимпийским городом".

Строительный бум

Организация парусной регаты вызвала большой бум строительства в эстонской столице. Олимпийский центр парусного спорта, телебашня, новое здание аэропорта, 28-этажная гостиница "Олимпия", новое здание Главпочтамта, Дворец культуры и спорта (Горхолл)... За несколько лет в рамках подготовки к Олимпиаде было построено свыше 50 объектов, основательно изменивших облик столицы. Причем строились они, как принято сейчас говорить, за московские деньги. Многие объекты советского периода той эпохи до сих пор служат жителям и гостям Таллинна.