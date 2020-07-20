ФОТО: Смотрите, как 40 лет назад в Таллинне зажигали огонь Олимпиады-1980

Ровно 40 лет назад - 20 июля 1980 года - в Таллинне был зажжен огонь парусной регаты Олимпийских игр. Торжественная церемония проходила в Пирита. Право зажечь олимпийский огонь было доверено 17-летнему Вайко Вооремаа из Хаапсалу - победителю юниорского чемпионата мира по буерному спорту.
В семью олимпийских городов Таллинн вошел 23 октября 1974 года, когда на сессии МОК в Вене право на организацию XXII летних Олимпийских игр получила Москва, а эстонская столица была выбрана местом проведения парусной регаты.
Таллинн выиграл Олимпиаду за 5000 рублей
83-летний Андрей КИСЛОВ, возглавлявший в период подготовки к Олимпиаде-1980 Федерацию парусного спорта СССР, был одновременно и вице-президентом Международной федерации парусного спорта (ИЯРУ). Он один из немногих руководителей той поры, который жив до сих пор. В разговоре с RusDelfi ветеран парусного спорта поделился своими воспоминаниями:
"Москва получила право проведения Олимпийских игр со второй попытки. Первый раз она подавала заявку на организацию Олимпиады-1976. Основным кандидатом на проведение парусной регаты, насколько я помню, тогда считалась Рига, рассматривался также Ленинград. Но в 1970 году Москва проиграла голосование канадскому Монреалю".
По словам Кислова, проведением олимпийской регаты Таллинн прежде всего обязан двум людям - заместителю председателя Совета министров Эстонской ССР Арнольду Грену и председателю Таллиннского горисполкома Ивару Каллиону, которые сразу увидели, какие перспективы для города и республики открывает олимпийский статус.
"Каллион выделил эстонским архитекторам 5000 рублей, которые сделали макеты олимпийских объектов. В Москве оценили желание и настойчивость эстонских товарищей, тогда как в Ленинграде ждали указаний сверху. Поэтому Таллинн и стал олимпийским городом".
Строительный бум
Организация парусной регаты вызвала большой бум строительства в эстонской столице. Олимпийский центр парусного спорта, телебашня, новое здание аэропорта, 28-этажная гостиница "Олимпия", новое здание Главпочтамта, Дворец культуры и спорта (Горхолл)... За несколько лет в рамках подготовки к Олимпиаде было построено свыше 50 объектов, основательно изменивших облик столицы. Причем строились они, как принято сейчас говорить, за московские деньги. Многие объекты советского периода той эпохи до сих пор служат жителям и гостям Таллинна.
"В Пирита была построена первоклассная база, услугами которой пользовались представители разных видов спорта. Мы рассчитывали, что парусный центр долгое время будет приносить советскому спорту отдачу - с каждой Олимпиады надеялись привозить одну-две золотые медали, - говорит Кислов. - Но история, однако, распорядилась иначе. Да и эстонские яхтсмены, насколько я знаю, давно уже не поднимались на олимпийский пьедестал".
США организовали бойкот
В Таллиннском заливе разыгрывались 6 комплектов медалей. Правда, число участников парусной регаты было невелико. Если на предыдущей Олимпиаде-1976 в Канаде состязались яхтсмены 40 стран, то в столице Эстонии спор за награды вели представители 23 государств, причем почти половину из них составляли страны так называемой социалистической ориентации.
Уменьшение числа участников было вызвано сложной политической ситуацией в мире. В конце декабря 1979-го СССР ввел свои войска в Афганистан. В ответ на это тогдашний президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпиады-1980, в котором приняли участие 64 страны - рекордный показатель за всю историю олимпийского движения.
Некоторые западные страны (в их числе Великобритания и Франция) все же разрешили своим спортсменам выступать в столице СССР. Правда, в парусной регате британцы и французы участия не принимали. В зарубежных изданиях на эстонском языке бойкот регаты тогда напрямую увязывали с событиями 1940 года, когда Эстония стала частью СССР, и продолжавшейся 40 лет советской оккупацией. По мнению Кислова, это не совсем так:
"Бойкот Олимпиады-1980 был связан прежде всего с острейшим политическим противостоянием СССР и США. События 1940 года в Эстонии, на мой взгляд, не имели большого значения - их просто использовали как дополнительный повод. Американцы давили по всем фронтам. Штаб-квартира Международной федерации парусного спорта находилась в Лондоне. Нам удалось узнать, что в британскую столицу прилетел советник Белого дома, который склонял организацию к бойкоту парусной регаты в Таллинне. Это было в мае - всего за два месяца до начала Игр! Представляете? Мне срочно пришлось бросать тогда все дела и лететь в Лондон".
По словам Кислова, ситуацию удалось урегулировать. "На яхтсменов из западноевропейских стран шло сильное давление, но Международная федерация парусного спорта отказалась от бойкота Олимпиады - парусная регата в Таллинне состоялась! Я отдал олимпийскому проекту несколько лет жизни - для меня это память на всю жизнь".
По словам Кислова, после восстановления государственной независимости Эстонии в Таллинн он больше не приезжал: "Почему так произошло? Моей вины в этом нет".
Продуктовый рай
Олимпийская регата в Таллинне продолжалась 10 дней. На ее закрытие из Москвы прилетело все высшее руководство Международного олимпийского комитета - глава организации ирландец Майкл Килланин (он покинул пост на следующий день после закрытия Олимпиады в Москве) и будущий президент испанец Хуан Антонио Самаранч, который возглавлял МОК 21 год.
Парусный спорт - довольно специфичная дисциплина, у которой нет широкой базы болельщиков. Однако организация парусных соревнований - очень трудоемкое и хлопотное дело. Те, кто был связан с проведением регаты, работали все дни в поте лица.
"У нас каждый день во время Олимпиады проходили официальные банкеты и приемы, - вспоминает шеф-повар популярного в советское время ресторана "Вана Тоомас" на Ратушной площади Виктор Верхович. - Нагрузка была приличная, но с продуктами никаких проблем не было - перепела, дыни, персики, арбузы, балыки, осетрина, баночное пиво... Сейчас таким набором продуктов трудно кого-то удивить, но тогда это был дефицит. За работу во время Олимпиады получил грамоту Верховного Совета Эстонской ССР".
По словам очевидцев, не было проблем и в продуктовых магазинах. Таллинн снабжался по первой категории, а летом 1980 года на прилавках появились импортные товары, закупленные в Финляндии.
Старались и местные производители. В период подготовки к Олимпиаде кондитерская фабрика "Калев" первой в СССР начала выпускать жевательную резинку, а на Таллиннском лимонадном заводе стали разливать "Пепси" и "Фанту".
40 лет назад жители Эстонии гордились проведением парусной регаты в Таллине. Однако вскоре настали иные времена - в период Поющей революции отношение к проведению Олимпиады в эстоноязычном обществе поменялось. Строительство олимпийских объектов требовало огромного количества рабочих рук, а завоз рабочей силы происходил из-за пределов Эстонии, что привело к изменению национального состава населения республики.
Разговоры о мигрантах-оккупантах со временем, правда, утихли. В мире немного городов, которым довелось принимать Олимпийские игры. Таллинн - один из них. Память о проведении олимпийской регаты увековечена на территории парусного центра в Пирита. На постаменте с чашей олимпийского огня можно увидеть имена всех чемпионов Олимпиады-1980 в парусном спорте.
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