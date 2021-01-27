ФОТО: Слишком сексуальна. Велогонщицу не взяли в мужскую команду

30-летнюю бельгийку Тару Гинс отказались взять на руководящую должность в одну из мужских велокоманд из-за фотосессии в Playboy.
"У меня была устная договоренность о присоединении к команде. Это то, что мне нравится делать. Я хотела учиться и находиться в машине сопровождения во время гонок, но выяснилось, что кто-то раздул проблему из-за фото", - сказала бельгийка Cycling News.
"Я не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей и ведут себя как стадо. Очень жаль, что в велоспорте слишком много думают по этому поводу", - добавила спортсменка.
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