ФОТО: Слишком сексуальна. Велогонщицу не взяли в мужскую команду

"У меня была устная договоренность о присоединении к команде. Это то, что мне нравится делать. Я хотела учиться и находиться в машине сопровождения во время гонок, но выяснилось, что кто-то раздул проблему из-за фото", - сказала бельгийка Cycling News.

"Я не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей и ведут себя как стадо. Очень жаль, что в велоспорте слишком много думают по этому поводу", - добавила спортсменка.