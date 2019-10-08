ФОТО: Серебряный призер чемпионата мира Магнус Кирт вернулся домой
Завоевавший серебряную медаль чемпионата мира в Дохе копьеметатель Магнус Кирт прилетел домой. В аэропорту его ждал торжественный прием.
Завоевавший серебряную медаль чемпионата мира в Дохе копьеметатель Магнус Кирт прилетел домой. В аэропорту его ждал торжественный прием.
Серебряную медаль 29-летнему эстонскому легкоатлету принес бросок во второй попытке на 86.21, однако мировое первенство завершилось для него драматично: при выполнении пятой попытки Кирт получил травму плеча и вынужден был завершить турнир досрочно - с арены его увезли на медицинском автомобиле.
В Дохе Кирту был сделан рентгеновский снимок - у спортсмена диагностирован небольшой вывих плеча и повреждение кости. Во вторник копьеметателю предстоит в Таллинне МРТ-исследование, после которого определится точный характер травмы и сроки восстановления.
"Единственное, что я видел, рентгеновский снимок. Ничего плохого на нем не видно. Но положение все же не очень ясное, - сказал Кирт в аэропорту. - Надеюсь, что МРТ-исследование принесет позитивные новости".
Известный финский ортопед Туомо Карила предположил, что в случае серьезной травмы Кирт выбыл из строя, как минимум, на полгода. Если этот прогноз подтвердится, то подготовка копьеметателя к Олимпиаде-2020 в Токио будет серьезно осложнена. Олимпийские игры в японской столице начнутся 24 июля.
Чемпионом мира в Дохе неожиданно стал 21-летний представитель Гренады Андерсон Петерс - 86.89. Бронзовая медаль вручена победителю предыдущего мирового первенства немцу Йоханнесу Феттеру - 85.37.
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