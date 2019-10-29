ФОТО: Серебряные медалисты Шона и Майкель гостят в Эстонии

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Серебряные медалисты чемпионата мира по легкой атлетике Майкель Уйбо и его супруга с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо ближайшие несколько дней проведут в Эстонии.