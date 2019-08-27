ФОТО: Сборная Эстонии установила антирекорд чемпионата Европы

В предпоследнем туре группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу сборная Эстонии проиграла в Будапеште Нидерландам - 0:3 (18:25, 12:25, 10:25).
Наши девушки потерпели четвертое поражение в венгерской столице. В поединке с серебряными призерами двух предыдущих чемпионатов Европы эстонские волейболистки установили антирекорд нынешнего турнира, набрав в трех партиях лишь 40 очков.
Впрочем, удивляться тут особо нечего. Средний рост игроков голландской команды 190 см, у эстонской команды этот показатель 180 см. Пробить голландский блок нашим девушкам было очень сложно.
В заключительном матче группового этапа сборная Эстонии сыграет 28 августа с Азербайджаном.
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