27.08.2019, 20:15

ФОТО: Сборная Эстонии установила антирекорд чемпионата Европы

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Võrkpalli EM-finaalturniir Eesti vs Holland 27.08.2019 Foto: Jaanus Lensment

В предпоследнем туре группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу сборная Эстонии проиграла в Будапеште Нидерландам - 0:3 (18:25, 12:25, 10:25).

Наши девушки потерпели четвертое поражение в венгерской столице. В поединке с серебряными призерами двух предыдущих чемпионатов Европы эстонские волейболистки установили антирекорд нынешнего турнира, набрав в трех партиях лишь 40 очков.

Впрочем, удивляться тут особо нечего. Средний рост игроков голландской команды 190 см, у эстонской команды этот показатель 180 см. Пробить голландский блок нашим девушкам было очень сложно.

В заключительном матче группового этапа сборная Эстонии сыграет 28 августа с Азербайджаном.

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