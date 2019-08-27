ФОТО: Сборная Эстонии установила антирекорд чемпионата Европы

Наши девушки потерпели четвертое поражение в венгерской столице. В поединке с серебряными призерами двух предыдущих чемпионатов Европы эстонские волейболистки установили антирекорд нынешнего турнира, набрав в трех партиях лишь 40 очков.

Впрочем, удивляться тут особо нечего. Средний рост игроков голландской команды 190 см, у эстонской команды этот показатель 180 см. Пробить голландский блок нашим девушкам было очень сложно.

В заключительном матче группового этапа сборная Эстонии сыграет 28 августа с Азербайджаном.