ФОТО: Сборная Эстонии разозлила хорватских волейболисток

Самая упорная борьба в этом поединке завязалась в третьей партии. Наши девушки были впереди - 21:17, но хорватки сумели восстановить равновесие. И все-таки концовка сета осталась за эстонской командой.

Разозленные таким развитием событий хорватки в четвертой партии быстро разобрались с соперницами.

В третьем туре группового этапа сборная Эстонии сыграет 25 августа с Румынией.