ФОТО: Сборная Эстонии разозлила хорватских волейболисток

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу женская сборная Эстонии проиграла в Будапеште Хорватии - 1:3 (18:25, 17:25, 28:26, 12:25).
Самая упорная борьба в этом поединке завязалась в третьей партии. Наши девушки были впереди - 21:17, но хорватки сумели восстановить равновесие. И все-таки концовка сета осталась за эстонской командой.
Разозленные таким развитием событий хорватки в четвертой партии быстро разобрались с соперницами.
В третьем туре группового этапа сборная Эстонии сыграет 25 августа с Румынией.
Известную спортсменку с Украины убили и утопили
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?