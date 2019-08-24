24.08.2019, 21:05

ФОТО: Сборная Эстонии разозлила хорватских волейболисток

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rus.delfi.ee
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Foto: Jaanus Lensment

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу женская сборная Эстонии проиграла в Будапеште Хорватии - 1:3 (18:25, 17:25, 28:26, 12:25).

Самая упорная борьба в этом поединке завязалась в третьей партии. Наши девушки были впереди - 21:17, но хорватки сумели восстановить равновесие. И все-таки концовка сета осталась за эстонской командой.

Разозленные таким развитием событий хорватки в четвертой партии быстро разобрались с соперницами.

В третьем туре группового этапа сборная Эстонии сыграет 25 августа с Румынией.

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