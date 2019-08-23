23.08.2019, 22:50

ФОТО: Сборная Эстонии неудачно дебютировала на чемпионате Европы

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rus.delfi.ee
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Foto: Jaanus Lensment

В Анкаре, Лодзи, Будапеште и Братиславе стартовал женский чемпионат Европы по волейболу. В первом туре группового этапа сборная Эстонии проиграла в венгерской столице хозяйкам турнира - 0:3 (15:25, 17:25, 15:25).

Сборная Эстонии - дебютант чемпионата Европы. Накануне первого матча наши девушки надеялись, что смогут зацепить венгерок, но упорной борьбы на площадке не получилось. Счет матча показал ощутимую разницу в классе команд.

Во втором туре чемпионата Европы подопечные Андрея Ояметса сыграют 24 августа с Хорватией, которая в день открытия турнира в упорной борьбе проиграла Азербайджану - 2:3.

Еще в одном матче команд группы С один из фаворитов турнира Нидерланды легко расправились с Румынией - 3:0.

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