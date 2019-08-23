ФОТО: Сборная Эстонии неудачно дебютировала на чемпионате Европы

Сборная Эстонии - дебютант чемпионата Европы. Накануне первого матча наши девушки надеялись, что смогут зацепить венгерок, но упорной борьбы на площадке не получилось. Счет матча показал ощутимую разницу в классе команд.

Во втором туре чемпионата Европы подопечные Андрея Ояметса сыграют 24 августа с Хорватией, которая в день открытия турнира в упорной борьбе проиграла Азербайджану - 2:3.

Еще в одном матче команд группы С один из фаворитов турнира Нидерланды легко расправились с Румынией - 3:0.