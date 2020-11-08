08.11.2020, 19:50
ФОТО: Сборная Эстонии капитулировала перед чемпионами Европы и мира
Во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная Эстонии проиграла в Таллинне Германии - 23:35 (12:13).
Во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная Эстонии проиграла в Таллинне Германии - 23:35 (12:13).
В первом тайме на площадке шла равная борьба, но после перерыва неоднократные чемпионы Европы и мира смяли хозяев паркета.
Сборная Эстонии потерпела второе поражение в отборочном турнире. Следующие два поединка она проведет в марте против боснийцев.
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