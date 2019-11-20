ФОТО: Российская фитнес-модель поделилась откровенным видео
Проживающая в США бронзовый призер чемпионата России по бодифитнесу Валерия Гузненкова взбудоражила поклонников откровенным видео.
Проживающая в США бронзовый призер чемпионата России по бодифитнесу Валерия Гузненкова взбудоражила поклонников откровенным видео.
У 26-летней Гузненковой 370 000 подписчиков в "Инстаграме". Она часто выкладывает провокационные снимки и видеоролики на своей странице.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
СМИ назвали причину смерти Никиты Исаева
Соседка доцента-расчленителя слышала последние слова жертвы
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену