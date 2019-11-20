20.11.2019, 21:15

ФОТО: Российская фитнес-модель поделилась откровенным видео


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Valeria Guznenkova
Valeria GuznenkovaFoto: instagram.com/guznenkova

Проживающая в США бронзовый призер чемпионата России по бодифитнесу Валерия Гузненкова взбудоражила поклонников откровенным видео.

У 26-летней Гузненковой 370 000 подписчиков в "Инстаграме". Она часто выкладывает провокационные снимки и видеоролики на своей странице.

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How does new shoes look like though?

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Absolutely DOPE by @michaeldelpriore 🤤

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Let’s go hiking? 📸 @blwphotola

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🍑 or 🌰🤔 📸 @masonholly.photo

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