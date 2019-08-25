ФОТО: Подобного в Нарве еще не было — два рекорда в один день!

В минувшую субботу на нарвском стадионе ”Кренгольм” прошел, не побоюсь этого слова, грандиозный футбольный праздник, во время которого было установлено два неофициальных нарвских рекорда: около 2500 болельщиков на трибунах во время исторического матча между ветеранами легендарного ”Зенита-84” и, не менее легендарной, ветеранской сборной Эстонии, а также 1068 болельщиков на игре чемпионата Эстонии в Премиум лиге. Это рекордные показатели не только для Нарвы, но и для всего Ида-Вирумаа!

Что касается спортивных результатов, то в ”легендарной” игре победу, со счетом 5:3, на радость нарвитян, одержали хозяева. В календарной игре чемпионата между ”Нарва Трансом” и таллиннской ”Флорой” сильнее оказались гости — 1:0.

Впечатления о празднике, которых было очень много:

”Динамовский зенитовец” Сергей Кирьяков, отметившийся хет-триком в историческом матче: ”Нас прекрасно приняли. Мы очень довольны. Приятно было, что на нас пришло столько болельщиков. Когда мы ездим по регионам России, подобного не бывает. Людей приходит намного меньше. Значит, здесь помнят о нас, любят футбол. Люди пришли получить удовольствие, и я надеюсь, что мы им его доставили”.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов: ”Великолепные впечатления. Столько людей! Даже все не поместились на трибунах. Безусловно, такие мероприятия очень важны. Надо делать их ежегодными, и город будет обязательно поддерживать их”.

Легенда эстонского футбола Максим Грузнов: ”Прекрасный праздник, прекрасная игра, прекрасный соперник! Я первый раз в жизни вышел на поле в футболке сборной Эстонии. Всегда мечтал об этом, и вот, ”на старости лет”, удалось воплотить эту мечту в жизнь. Все здорово! Нет слов”.