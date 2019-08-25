ФОТО: Подобного в Нарве еще не было — два рекорда в один день!
В столице Ида-Вирумаа прошел футбольный праздник, собравший горожан и их семьи вместе.
В столице Ида-Вирумаа прошел футбольный праздник, собравший горожан и их семьи вместе.
В минувшую субботу на нарвском стадионе ”Кренгольм” прошел, не побоюсь этого слова, грандиозный футбольный праздник, во время которого было установлено два неофициальных нарвских рекорда: около 2500 болельщиков на трибунах во время исторического матча между ветеранами легендарного ”Зенита-84” и, не менее легендарной, ветеранской сборной Эстонии, а также 1068 болельщиков на игре чемпионата Эстонии в Премиум лиге. Это рекордные показатели не только для Нарвы, но и для всего Ида-Вирумаа!
Что касается спортивных результатов, то в ”легендарной” игре победу, со счетом 5:3, на радость нарвитян, одержали хозяева. В календарной игре чемпионата между ”Нарва Трансом” и таллиннской ”Флорой” сильнее оказались гости — 1:0.
Впечатления о празднике, которых было очень много:
”Динамовский зенитовец” Сергей Кирьяков, отметившийся хет-триком в историческом матче: ”Нас прекрасно приняли. Мы очень довольны. Приятно было, что на нас пришло столько болельщиков. Когда мы ездим по регионам России, подобного не бывает. Людей приходит намного меньше. Значит, здесь помнят о нас, любят футбол. Люди пришли получить удовольствие, и я надеюсь, что мы им его доставили”.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов: ”Великолепные впечатления. Столько людей! Даже все не поместились на трибунах. Безусловно, такие мероприятия очень важны. Надо делать их ежегодными, и город будет обязательно поддерживать их”.
Легенда эстонского футбола Максим Грузнов: ”Прекрасный праздник, прекрасная игра, прекрасный соперник! Я первый раз в жизни вышел на поле в футболке сборной Эстонии. Всегда мечтал об этом, и вот, ”на старости лет”, удалось воплотить эту мечту в жизнь. Все здорово! Нет слов”.
Президент ФК "Нарва Транс" Николай Бурдаков: ”Праздник удался. Спасибо организаторам, спасибо участникам, спасибо всем жителям Нарвы, которые пришли на стадион! Надо больше таких праздников”.
Симпатичная и позитивная нарвская болельщица: "Впечатления прекрасные, потому что здесь очень классно, атмосферно, эмоционально. Очень много гостей. Все активные, и само мероприятие масштабное. Это впечатляет! Столько болельщиков, столько футболистов я еще никогда не видела!"
В концертной программе приняли участие: победительница телепроекта ”BRAVO! Балтия” Алика Милова, Дима Вайт, вокальная студия Magic Land, танцевальная студия Varjud, шоу барабанщиков Ro-Ro, Евгений Рогов (Absolut-2).
Также в программе футбольного праздника прошло ART-мероприятие по украшению одной из стен на территории стадиона Кренгольм. Руководитель ART проекта — Maria Sambuko.
Для детей и взрослых на территории стадиона работали прокат веломобилей, пункты питания и напитков, а также представительства Narva2024 и MyFitness Narva.
Во время всего мероприятия для зрителей проводились конкурсы и лотереи с призами от: A.Le Coq, Betsafe, Sushi King Narva, Smart Mööbel / Smart24.EE, JK Narva Trans, Premium Liiga.
Весомую поддержку мероприятию оказали Целевое Учреждение по интеграции, Эстонский Футбольный Союз, ФК ”Нарва Транс” и городские власти.
Составы игравших команд:
Из той самой, ”золотой”, чемпионской команды 1984 года в Нарве на поле вышли: Аркадий Афанасьев, Сергей Дмитриев, Юрий Желудков, Александр Захариков, Геннадий Тимофеев, Борис Чухлов.
Также в заявке фигурировали игравшие за ”Зенит” во времена СССР: Константин Иванов (1981-1984, 1987-1989, 1993), Александр Канищев(1986-1987), Дмитрий Радченко (1988-1990).
И игравшие за ”Зенит” уже в современной России: Олег Дмитриев (1990-1998), Андрей Мананников (1992), Александр Спивак (2000-2007), Андрей Плетнев (1995), Константин Лепехин(1996-2002), Валерий Цветков (2000-2005), Денис Угаров (1994-2003).
Другие питерские футбольные ветераны и тренеры: Сергей Протасов, Александр Каменев, Юрий Оганесян, Евгений Палеев, Александр Александров.
В составе команды с берегов Невы сыграл участник чемпионатов Европы 1992 (сборная СНГ) и 1996 (сборная России), игрок московского Динамо (1986-1992), немецких клубов Карлсруэ (1992-1998) и Гамбург (1998-1999), вот уже более 10-ти лет проживающий в Санкт-Петербурге, но никогда не выступавший в составе ”Зенита” Сергей Кирьяков, забивший все голы в составе гостей.
Легенды эстонской сборной: Martin Kaalma, Marko Kristal, Oleg Kurotškin, Maksim Gruznov, Stanislav Kitto, Aleksei Jagudin, Aleksandr Tarassenkov, Azat Ziyazov, Andrei Škaleta, Кonstantin Karin, Aleksandr Marašov, Andrei Borissov, Janek Meet, Pjotr Januskevits, Viktor Januskevits, Sergei Akimov, Teet Allas, Jevgeni Novikov, Aleksandr Puštov, Sergei Bragin.
Фото: организаторы мероприятия, Анна Маркова.
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