22.11.2019, 17:40

ФОТО: Память о тренировках легендарного тренера увековечена в камне


Гуннар Лехисте
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Tšika sirge
Tšika sirgeFoto: Ilmar Saabas

На тропе здоровья в Пирита открыт памятный камень в честь легендарного тренера по легкой атлетике Александра Чикина (27.04.1915 - 30.10.2006).

Место установки камня было выбрано неслучайно - на пиритаской тропе Чикин проводил тренировки с бегунами.

"Я тренировался на этой трассе каждую субботу, начиная 1998 года, - вспоминает победитель Олимпиады-2000 в десятиборье Эрки Ноол. - Осенью трижды пробегал километр с интервалом в четыре минуты. С каждой субботней тренировкой старался улучшать среднее время на 5 секунд. Бегал до тех пор, пока не выпадет снег".

Теперь на "прямой Чикина" - так называют это место легкоатлеты - Ноол занимается с молодыми спортсменами.

Самым известным учеником Чикина был двукратный чемпион Олимпиады-1956 Владимир Куц. Среди воспитанников тренера известные эстонские легкоатлеты - Март Вильт, Тыну Каукис, Тыну Лепик, Павел Рамбак, Велло Луми, Райво Мяги...

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