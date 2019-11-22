ФОТО: Память о тренировках легендарного тренера увековечена в камне

Место установки камня было выбрано неслучайно - на пиритаской тропе Чикин проводил тренировки с бегунами.

"Я тренировался на этой трассе каждую субботу, начиная 1998 года, - вспоминает победитель Олимпиады-2000 в десятиборье Эрки Ноол. - Осенью трижды пробегал километр с интервалом в четыре минуты. С каждой субботней тренировкой старался улучшать среднее время на 5 секунд. Бегал до тех пор, пока не выпадет снег".

Теперь на "прямой Чикина" - так называют это место легкоатлеты - Ноол занимается с молодыми спортсменами.

Самым известным учеником Чикина был двукратный чемпион Олимпиады-1956 Владимир Куц. Среди воспитанников тренера известные эстонские легкоатлеты - Март Вильт, Тыну Каукис, Тыну Лепик, Павел Рамбак, Велло Луми, Райво Мяги...