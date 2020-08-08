08.08.2020, 21:25
ФОТО: Определилась самая быстрая женщина Эстонии
На стадионе "Кадриорг" стартовал чемпионат Эстонии по легкой атлетике. В первый день турнира определились самые быстрые спринтеры страны.
На стадионе "Кадриорг" стартовал чемпионат Эстонии по легкой атлетике. В первый день турнира определились самые быстрые спринтеры страны.
У женщин чемпионкой Эстонии в очередной раз стала 33-летняя Ксения Балта - 11,66. У мужчин первым на финише был 19-летний пярнусец Хенри Сай - 10,53.
Серебряный призер чемпионата мира в метании копья Магнус Кирт по-прежнему восстанавливается от травмы плеча. В его отсутствие победителем стал 30-летний тартусец Ранно Коореп - 69.08. Результат, прямо скажем, не очень высок. На чемпионате Беларуси, который проходил на прошлой неделе в Минске, Алексей Котковец занял первое место с результатом 86.05.
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