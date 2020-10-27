ФОТО: Молодые звезды эстонского фитнеса завоевали медали чемпионата мира

На юниорском чемпионате мира по фитнесу и культуризму, который проходил в Румынии, успешно выступили посланцы Эстонии.
Серебряные медали завоевали Расмус Клаос (U-20), Тийа Кааре (U-23) и Лилия Утенко (U-20). Бронзовым призером мирового первенства стала Регина Целик (U-23).
В начале ноября в испанской Санта-Сузанне пройдет главный титульный турнир года - чемпионат мира по фитнесу и культуризму. Эстонию на этом турнире будут представлять 13 спортсменов.
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Как на самом деле собирают LADA Vesta в Ижевске
«Ростов» дал совет «Локомотиву» на матч против «Баварии»
Что сказал Гейджи плачущему после боя Хабибу