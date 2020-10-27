27.10.2020, 04:30

ФОТО: Молодые звезды эстонского фитнеса завоевали медали чемпионата мира

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Tiia Kaare.
Tiia Kaare.Foto: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

На юниорском чемпионате мира по фитнесу и культуризму, который проходил в Румынии, успешно выступили посланцы Эстонии.

Серебряные медали завоевали Расмус Клаос (U-20), Тийа Кааре (U-23) и Лилия Утенко (U-20). Бронзовым призером мирового первенства стала Регина Целик (U-23).

В начале ноября в испанской Санта-Сузанне пройдет главный титульный турнир года - чемпионат мира по фитнесу и культуризму. Эстонию на этом турнире будут представлять 13 спортсменов.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
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