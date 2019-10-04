ФОТО: Майкель Уйбо завоевал серебряную медаль чемпионата мира!

По завершении турнира одной из первых поздравила эстонского десятиборца на дорожке стадиона его супруга с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 400 метров.

Каул мощно накатил на финише

Перед заключительным видом десятиборья бегом на 1500 метров Уйбо вырвался на первое место, опережая ближайшего преследователя Уорнера на 14 очков и Каула на 19 очков.

Однако шансы эстонского десятиборца на победу расценивались не очень высоко, поскольку очень силен был в последнем виде программы Каул. Так, собственно, и получилось. Немец уверенно выиграл забег, финишировав в гордом одиночестве.

Интересно, что после первого дня соревнования Каул был лишь 11-м, а перед двумя заключительными видами он занимал 6-е место, проигрывая лидеру свыше 250 очков. Однако Каул показал очень высокие результаты в двух последних дисциплинах и заслуженно выиграл чемпионский титул.

Уйбо повторил достижение Ноола

Уроженец Пыльва установил в Дохе личный рекорд и впервые завоевал

медаль чемпионата мира в десятиборье. Уйбо повторил достижение олимпийского чемпиона Эрки Ноола, который также становился серебряным призером чемпионата мира.

Эстонский десятиборец каких-то сверхэмоций после финиша не испытывал, поскольку двухдневный турнир отнял у него слишком много сил.

"Счастливый момент. Кажется, раньше так никогда не было - на финише личный рекорд и серебряная медаль. Вдвойне рад, что мы с женой оба возвращаемся домой с медалями", - так прокомментировал свое выступление Уйбо.

26-летний десятиборец выиграл в Дохе два вида программы из десяти - прыжки в высоту (2.17) и прыжки с шестом (5.40).