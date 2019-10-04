ФОТО: Майкель и его красивая жена Шона поздравили друг друга с медалями

3 октября Шона стала серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров 48,37. А спустя полчаса с небольшим Майкель завоевал серебро в десятиборье - 8604 очка. При этом оба установили личные рекорды.

По окончании труднейшего турнира десятиборцев Шона и Майкель тепло поздравили друг друга с медалями.

"Знаю, что он надеялся на золотую медаль и был не в лучшей форме, но я все равно горжусь его выступлением, - сказала Шона. - Конечно, мы отметим наши медали. Считаю, что мы оба провели хороший сезон".