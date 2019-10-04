04.10.2019, 01:50

ФОТО: Майкель и его красивая жена Шона поздравили друг друга с медалями


rus.delfi.ee
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Maicel Uibo ja ta abikaasa Shaunae Miller-Uibo.
Maicel Uibo ja ta abikaasa Shaunae Miller-Uibo.Foto: HANNAH MCKAY, REUTERS

Эстонский десятиборец Майкель Уйбо и его супруга с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо - самая успешная спортивная пара на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

3 октября Шона стала серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров 48,37. А спустя полчаса с небольшим Майкель завоевал серебро в десятиборье - 8604 очка. При этом оба установили личные рекорды.

По окончании труднейшего турнира десятиборцев Шона и Майкель тепло поздравили друг друга с медалями.

"Знаю, что он надеялся на золотую медаль и был не в лучшей форме, но я все равно горжусь его выступлением, - сказала Шона. - Конечно, мы отметим наши медали. Считаю, что мы оба провели хороший сезон".

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