ФОТО: Майкель и его красивая жена Шона поздравили друг друга с медалями
Эстонский десятиборец Майкель Уйбо и его супруга с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо - самая успешная спортивная пара на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
Эстонский десятиборец Майкель Уйбо и его супруга с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо - самая успешная спортивная пара на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
3 октября Шона стала серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров 48,37. А спустя полчаса с небольшим Майкель завоевал серебро в десятиборье - 8604 очка. При этом оба установили личные рекорды.
По окончании труднейшего турнира десятиборцев Шона и Майкель тепло поздравили друг друга с медалями.
"Знаю, что он надеялся на золотую медаль и был не в лучшей форме, но я все равно горжусь его выступлением, - сказала Шона. - Конечно, мы отметим наши медали. Считаю, что мы оба провели хороший сезон".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие