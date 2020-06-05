ФОТО: Легендарного Пауля Кереса в последний путь провожали 100 000 человек

Ровно 45 лет назад - 5 июня 1975 года - скончался легендарный шахматист Пауль Керес. В последний путь великого эстонца провожали в центре Таллинна свыше 100 000 человек.
Керес скончался в Хельсинки, возвращаясь с победного турнира в Канаде. Умер он от инфаркта в финской больнице в возрасте 59 лет. "Он никогда не жаловался, улыбался и пожимал плечами, но напоследок признал: "Болят ноги". О том, что беспокоит сердце, не говорил никогда", - так вспоминал Кереса первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник.
В отличной форме
В свой последний год жизни Керес боролся с болезнью. В 1974 году Керес не участвовал в чемпионате СССР, победителем которого за свою карьеру он становился трижды. За тот год он сыграл всего лишь 5 партий.
Однако так долго продолжаться не могло. В январе 1975 года Керес выиграл международный турнир "Таллинн-1975", который собирал очень сильный состав участников. Керес стартовал с пяти побед подряд. Он не потерпел ни одного поражения и набрал в итоге 10,5 очков из 15 возможных. Второе место разделили отставшие от эстонского гроссмейстера на одно очко экс-чемпион мира Борис Спасский и будущий президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) исландец Фридрик Олаффсон.
Успешное выступление на домашнем турнире породило среди эстонских любителей шахмат разговоры о новом подъеме Кереса. Предполагалось, что летом он сыграет за сборную Эстонии на Спартакиаде народов СССР. В марте Керес принял участие в матчевом поединке Эстония - Ленинград. Керес проиграл партию будущему финалисту чемпионата мира Виктору Корчному - это было единственное поражение гроссмейстера в последний год жизни. Вторая партия с Корчным завершилась вничью.
В начале июня на берегах Невы проходил повторный матч Ленинград - Эстония. Кереса на нем не ждали, поскольку он возвращался с турнира в канадском Ванкувере. Но доехать до дома он не сумел. В последний день матчевой встречи пришла ужасная новость.
Изнурительный рейс в Канаду
Турне Кереса в Канаду продолжалось два месяца - апрель и май. Возникает вопрос - должны ли были эстонцы, наблюдая за похоронной процессией, оплакивать Кереса, если бы это турне не состоялось? Но Керес не мог отказать канадским друзьям.
После выступления в семинарах и сеансах одновременной игры он принял участие в шахматном турнире в Ванкувере. Среди 11 участников было 5 гроссмейстеров. Керес сыграл блестяще, набрав 8,5 очка из 10 возможных (7 побед и 3 ничьи). Вероятно, мало кто из шахматистов выиграл последний турнир в своей жизни с таким превосходным результатом.
Керес возвращался домой из Ванкувера с пересадками в Монреале, Амстердаме и Хельсинки. Во время остановки в Амстердаме он встретился с тогдашним президентом ФИДЕ Максом Эйве. Керес при разговоре с ним тогда посетовал, что может получить втык от руководства Федерации шахмат СССР за опоздание с поездки на пару дней. И канадцы, и Эйве были потрясены, узнав, что Керес умер всего через несколько дней после общения с ними.
В Хельсинки Керес прилетел 31 мая. На следующий день он должен был отплыть домой, но 1 июня из гостиницы его увезли в больницу. Четыре дня спустя гроссмейстер скончался.
Похороны на государственном уровне
В 1938 году году Керес выиграл крупный турнир АВРО в Голландии и получил право на матч за титул чемпиона мира с Александром Алехиным. Однако Второй мировая война помешала проведению этого поединка.
В советское время Керес четыре раза подряд занимал второе место на турнирах претендентов (1953, 1956, 1959, 1962) и останавливался в шаге от матча за титул чемпиона мира. В шахматном мире его называли "вечно второй". В составе сборной СССР он 7 раз выигрывал Шахматные Олимпиады.
Для организации похорон Кереса была образована правительственная комиссия.
В первой церемонии прощания приняли участие три бывших чемпиона мира - Василий Смыслов, Макс Эйве и Борис Спасский.
На большой церемонии, которая проходила в театре "Эстония", Эйве присутствовать не смог, поскольку ему надо было возвращаться в Амстердам. Он оставил эстонскому деятелю шахмат Иво Нею пленку с записью на немецком языке, которая должна была прозвучать на кладбище Метсакальмисту.
Как вспоминает российско-голландский гроссмейстер Геннадий Сосонко, президент ФИДЕ Эйве сказал Нею: "Пожалуйста, убедитесь, что я не говорю ничего плохого". Слова Эйве о том, что Керес несколько раз должен был видеть свою родину под властью завоевателей, конечно же, не прозвучали - эта часть его выступления была удалена с ленты.
В день похорон Кереса - они состоялись 10 июня - стояла прекрасная летняя погода. Те, кто не смог проводить гроссмейстера в последний путь, смотрели прямую телетрансляцию по ЭТВ.
На кладбище Метсакальмисту выступил заместитель председателя Совета министров Эстонской СССР Арнольд Грен, который возглавлял правительственную комиссию. По его словам, Керес был "достойным представителем советской шахматной школы". О Кересе говорили так, будто провожали в последний путь большого советского начальника. На самом деле он не был таким.
Когда стало известно о кончине Кереса в Москве, заместитель главного редактора популярного шахматного еженедельника "64" Яков Нейштадт был вызван в Спорткомитет СССР. Заместитель председателя организации Виктор Ивонин спросил Нейштадта, как он собирается отразить в издании смерть эстонского гроссмейстера. "Опубликуем большой некролог и диаграммы лучших партий", - ответил Нейштадт.
Тогда Ивонин сказал: "Это хорошо, но учтите, что смерть Кереса - это потеря прежде всего для Эстонии, но не для всего Советского Союза".
Красотка: в Сети появились фото медсестры из Тулы
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Известный актер попал под обстрел во время акции протеста