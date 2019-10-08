ФОТО: Латвийская спортсменка приветствует Магнуса Кирта страстным поцелуем

Подопечная эстонского тренера Андрея Назарова выиграла несколько медалей на крупных топ-турнирах. В 2012 году Икауниеце завоевала серебро чемпионата Европы в Хельсинки, а в 2015 году стала бронзовым призером чемпионата мира. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Икауниеце заняла четвертое место.

27-летняя Икауниеце на два года моложе Кирта. Ее личный рекорд в семиборье очень высок - 6815 очков. Для сравнения: рекорд Эстонии в этой дисциплине принадлежит Грит Шадейко - 6280 очков.

Икауниеце несколько лет была замужем за латвийским физиотерапевтом Роландом Адмидиньшем, но в начале текущего года она сообщила о разводе.

