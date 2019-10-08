08.10.2019, 15:50

ФОТО: Латвийская спортсменка приветствует Магнуса Кирта страстным поцелуем

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Magnus Kirt saabus Doha MM-ilt
Magnus Kirt saabus Doha MM-iltFoto: Andres Putting

Серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в метании копья Магнуса Кирта, возвратившегося накануне домой, приветствовала в аэропорту и его спутница жизни, латвийская семиборка Лаура Икауниеце.

Подопечная эстонского тренера Андрея Назарова выиграла несколько медалей на крупных топ-турнирах. В 2012 году Икауниеце завоевала серебро чемпионата Европы в Хельсинки, а в 2015 году стала бронзовым призером чемпионата мира. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Икауниеце заняла четвертое место.

27-летняя Икауниеце на два года моложе Кирта. Ее личный рекорд в семиборье очень высок - 6815 очков. Для сравнения: рекорд Эстонии в этой дисциплине принадлежит Грит Шадейко - 6280 очков.

Икауниеце несколько лет была замужем за латвийским физиотерапевтом Роландом Адмидиньшем, но в начале текущего года она сообщила о разводе.

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