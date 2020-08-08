ФОТО: Ксения Балта - самая быстрая женщина Эстонии

У женщин чемпионкой Эстонии в очередной раз стала 33-летняя Ксения Балта - 11,66. У мужчин первым на финише был 19-летний пярнусец Хенри Сай - 10,53.

Серебряный призер чемпионата мира в метании копья Магнус Кирт по-прежнему восстанавливается от травмы плеча. В его отсутствие победителем стал 30-летний тартусец Ранно Коореп - 69.08. Результат, прямо скажем, не очень высок. На чемпионате Беларуси, который проходил на прошлой неделе в Минске, Алексей Котковец занял первое место с результатом 86.05.