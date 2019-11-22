ФОТО: Ксения Балта и Магнус Кирт - лучшие легкоатлеты Эстонии 2020 года

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Лучшими легкоатлетами Эстонии 2020 года признаны прыгунья в длину Ксения Балта и копьеметатель Магнус Кирт. Эти же спортсмены были лауреатами и год назад.