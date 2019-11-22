22.11.2019, 23:55

ФОТО: Ксения Балта и Магнус Кирт - лучшие легкоатлеты Эстонии 2020 года


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Eesti kergejõustikuauhinnad 2019
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Eesti kergejõustikuauhinnad 2019 Foto: Priit Simson

Лучшими легкоатлетами Эстонии 2020 года признаны прыгунья в длину Ксения Балта и копьеметатель Магнус Кирт. Эти же спортсмены были лауреатами и год назад.

Балта - ее тренирует Андрей Назаров - на командном чемпионате Европы заняла первое место с результатом 6,52.

Кирт (тренеры Индрек Тустит и Марек Вистер) завоевал серебро чемпионата мира, выиграл финал "Бриллиантовой лиги" и дважды улучшал рекорд Эстонии.

Среди юниоров (U-18) лучшими признаны мастер спортивной ходьбы Екатерина Миротворцева и бегун на 800 метров Кристан Отлот.

в молодежном классе (U-20) лауреатами стали копьеметательница Гедли Туги и прыгун с шестом Эрик Хаамер.

В возрастной категории U23 призов удостоены десятиборец Йоханнес Эрм и многоборка Маргит Кальк.

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