ФОТО: Ксения Балта и Магнус Кирт - лучшие легкоатлеты Эстонии 2020 года
Лучшими легкоатлетами Эстонии 2020 года признаны прыгунья в длину Ксения Балта и копьеметатель Магнус Кирт. Эти же спортсмены были лауреатами и год назад.
Лучшими легкоатлетами Эстонии 2020 года признаны прыгунья в длину Ксения Балта и копьеметатель Магнус Кирт. Эти же спортсмены были лауреатами и год назад.
Балта - ее тренирует Андрей Назаров - на командном чемпионате Европы заняла первое место с результатом 6,52.
Кирт (тренеры Индрек Тустит и Марек Вистер) завоевал серебро чемпионата мира, выиграл финал "Бриллиантовой лиги" и дважды улучшал рекорд Эстонии.
Среди юниоров (U-18) лучшими признаны мастер спортивной ходьбы Екатерина Миротворцева и бегун на 800 метров Кристан Отлот.
в молодежном классе (U-20) лауреатами стали копьеметательница Гедли Туги и прыгун с шестом Эрик Хаамер.
В возрастной категории U23 призов удостоены десятиборец Йоханнес Эрм и многоборка Маргит Кальк.
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