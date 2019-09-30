ФОТО: Красотка из Украины не смогла победить Ласицкене в прыжках в высоту

Борьба шла до высоты 2,04, которую кроме Ласицкене неожиданно преодолела с третьей попытки 18-летняя украинка Ярослава Магучих. Когда россиянка настраивалась уже продолжать борьбу на гроссмейстерских высотах, украинка неожиданно снялась с соревнований. Причины пока неизвестны. Третье место завоевала американка Вашти Каннингем с результатом 2,00.

Мария Ласицкене Фото: Scanpix

Ярослава Магучих Фото: Scanpix

Вашти Каннингем Фото: Scanpix

Другие результаты дня:

Женщины

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) — 8.57,84

2. Эмма Коберн (США) — 9.02,35

3. Геса Фелицитас Краузе (Германия) — 9.03,30

Мужчины

Метание диска

1. Даниэль Штоль (Швеция) — 67,59

2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,94

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 66,82

5000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) — 12.58,85

2. Селемон Барега (Эфиопия) — 12.59,70

3. Мохаммед Ахмед (Канада) — 13.01,11