30.09.2019, 23:19

ФОТО: Красотка из Украины не смогла победить Ласицкене в прыжках в высоту

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rus.delfi.ee
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Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава МагучихФото: Scanpix, delfi.ee

Украинка Ярослава Магучих почему-то не стала продолжать борьбу в самый важный момент, снявшись с соревнований и довольствуясь серебром.

Борьба шла до высоты 2,04, которую кроме Ласицкене неожиданно преодолела с третьей попытки 18-летняя украинка Ярослава Магучих. Когда россиянка настраивалась уже продолжать борьбу на гроссмейстерских высотах, украинка неожиданно снялась с соревнований. Причины пока неизвестны. Третье место завоевала американка Вашти Каннингем с результатом 2,00.

Мария Ласицкене Фото: Scanpix
Ярослава Магучих Фото: Scanpix
Вашти Каннингем Фото: Scanpix
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Другие результаты дня:

Женщины

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) — 8.57,84
2. Эмма Коберн (США) — 9.02,35
3. Геса Фелицитас Краузе (Германия) — 9.03,30

Мужчины

Метание диска

1. Даниэль Штоль (Швеция) — 67,59
2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,94
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 66,82

5000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) — 12.58,85
2. Селемон Барега (Эфиопия) — 12.59,70
3. Мохаммед Ахмед (Канада) — 13.01,11

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