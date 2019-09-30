ФОТО: Красотка из Украины не смогла победить Ласицкене в прыжках в высоту

Украинка Ярослава Магучих почему-то не стала продолжать борьбу в самый важный момент, снявшись с соревнований и довольствуясь серебром.
Борьба шла до высоты 2,04, которую кроме Ласицкене неожиданно преодолела с третьей попытки 18-летняя украинка Ярослава Магучих. Когда россиянка настраивалась уже продолжать борьбу на гроссмейстерских высотах, украинка неожиданно снялась с соревнований. Причины пока неизвестны. Третье место завоевала американка Вашти Каннингем с результатом 2,00.
Другие результаты дня:
Женщины
3000 м с/п
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) — 8.57,84
2. Эмма Коберн (США) — 9.02,35
3. Геса Фелицитас Краузе (Германия) — 9.03,30
Мужчины
Метание диска
1. Даниэль Штоль (Швеция) — 67,59
2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,94
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 66,82
5000 м
1. Муктар Эдрис (Эфиопия) — 12.58,85
2. Селемон Барега (Эфиопия) — 12.59,70
3. Мохаммед Ахмед (Канада) — 13.01,11
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Осторожно, новый вид мошенничества
Привязала к себе и утопила: убийство двух детей на Камчатке
В фотоальбоме убитого дочерьми Хачатуряна было много любопытного