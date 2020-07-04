ФОТО: Ковалев и Патюк выиграли забег вокруг озера Пюхаярве

В женском зачете лучший результат показала многократная чемпионка Эстонии Екатерина Патюк - 38.16,0.

Традиционная серия забегов вокруг озер проходит под патронажем Delfi. В нынешнем году в нее входят три старта - забег вокруг озера Харку (6,6 км), забег вокруг озера Пюхаярве (10,7 км) и забег вокруг озера Юлемисте (13,8 км), который пройдет 22 августа.