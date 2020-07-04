ФОТО: Ковалев и Патюк выиграли забег вокруг озера Пюхаярве

Победителем забега вокруг озера Пюхаярве, проводившегося нынче в 39-й раз, стал Юрий Ковалев. Дистанцию 10,7 км он преодолел за 34.29,8. Ближайшего преследователя победитель опередил на 10 секунд.
В женском зачете лучший результат показала многократная чемпионка Эстонии Екатерина Патюк - 38.16,0.
Традиционная серия забегов вокруг озер проходит под патронажем Delfi. В нынешнем году в нее входят три старта - забег вокруг озера Харку (6,6 км), забег вокруг озера Пюхаярве (10,7 км) и забег вокруг озера Юлемисте (13,8 км), который пройдет 22 августа.
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