ФОТО | Керсти Кальюлайд пробежала 14 километров вокруг озера Юлемисте

50-летняя Кальюлайд активно пропагандирует здоровый образ жизни. Во время своего президентского срока, помимо выступлений в беге, она принимала участие в лыжных, конькобежных и велосипедных марафонах.

Победителем традиционного забега вокруг озера Юлемисте, который нынче проводился уже в 48-й раз, стал многократный чемпион Эстонии Роман Фости - 45.11,3. Вторым финишировал Дмитрий Аристов (+5,9). Третье место занял Юрий Ковалев, уступивший победителю 13 секунд (РЕЗУЛЬТАТЫ).