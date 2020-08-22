ФОТО | Керсти Кальюлайд пробежала 14 километров вокруг озера Юлемисте

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в традиционном забеге вокруг озера Юлемисте. 14-километровую дистанцию глава государств преодолела за 1:16.19,5.
50-летняя Кальюлайд активно пропагандирует здоровый образ жизни. Во время своего президентского срока, помимо выступлений в беге, она принимала участие в лыжных, конькобежных и велосипедных марафонах.
Победителем традиционного забега вокруг озера Юлемисте, который нынче проводился уже в 48-й раз, стал многократный чемпион Эстонии Роман Фости - 45.11,3. Вторым финишировал Дмитрий Аристов (+5,9). Третье место занял Юрий Ковалев, уступивший победителю 13 секунд (РЕЗУЛЬТАТЫ).
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