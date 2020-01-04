ФОТО: Келли Сильдару и Магнус Кирт - лучшие спортсмены Эстонии 2019 года!

Сильдару впервые была удостоена престижного титула. Кирт стал лауреатом второй год подряд. Лучшие спортсмены Эстонии были определены на основе результатов народного голосования, опроса спортивных журналистов и спортивных организаций.

Кто за кого голосовал?

В 2019 году Сильдару выиграла в США чемпионат мира в хафпайпе, а Кирт в драматичной борьбе завоевал серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре, покинув арену на медицинской каталке.

В голосовании на звание лучшей спортсменки интриги не было. Все стороны (любители спорта, журналисты, спортивные организации) отдали пальму первенства Сильдару. Фристайлистка получила максимально возможные 15 очков, опередив теннисистку Анетт Контавейт (11) и борца Эпп Мяэ (10).

В выборе лучшего спортсмены мнения сторон разделились. Кирт был лучшим по опросу журналистов и спортивных функционеров, а в народном голосовании победил Тянак. В итоге Кирт набрал 14 очков, а у легкоатлета Майкеля Уйбо и Тянака по 11 баллов.

Лучшей командой года признан экипаж автогонщиков Отт Тянак - Мартин Ярвеоя, впервые выигравший чемпионат мира по авторалли.

Лучшим тренером года признан легкоатлетический дуэт Индрек Тустит - Марек Вистер, помогающий Кирту пробиться на спортивный Олимп.

Ветеран бокса получил приз

На гала-представлении "Спортивные звезды 2019", которое проходило в Концертном доме Alexela, были вручены еще ряд наград.

Ветеран бокса Рейн Паюр получил приз "Спортивная душа". Лучшими параспортсменами признаны Матц Топкин и Сузанна Кауль. В номинации "Лучший молодой спортсмен" победила Сильдару.