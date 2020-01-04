ФОТО: Келли Сильдару и Магнус Кирт - лучшие спортсмены Эстонии 2019 года!

17-летняя лыжница-фристайлистка Келли Сильдару и 29-летний копьметатель Магнус Кирт признаны лучшими спортсменами Эстонии 2019 года.
Сильдару впервые была удостоена престижного титула. Кирт стал лауреатом второй год подряд. Лучшие спортсмены Эстонии были определены на основе результатов народного голосования, опроса спортивных журналистов и спортивных организаций.
Кто за кого голосовал?
В 2019 году Сильдару выиграла в США чемпионат мира в хафпайпе, а Кирт в драматичной борьбе завоевал серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре, покинув арену на медицинской каталке.
В голосовании на звание лучшей спортсменки интриги не было. Все стороны (любители спорта, журналисты, спортивные организации) отдали пальму первенства Сильдару. Фристайлистка получила максимально возможные 15 очков, опередив теннисистку Анетт Контавейт (11) и борца Эпп Мяэ (10).
В выборе лучшего спортсмены мнения сторон разделились. Кирт был лучшим по опросу журналистов и спортивных функционеров, а в народном голосовании победил Тянак. В итоге Кирт набрал 14 очков, а у легкоатлета Майкеля Уйбо и Тянака по 11 баллов.
Лучшей командой года признан экипаж автогонщиков Отт Тянак - Мартин Ярвеоя, впервые выигравший чемпионат мира по авторалли.
Лучшим тренером года признан легкоатлетический дуэт Индрек Тустит - Марек Вистер, помогающий Кирту пробиться на спортивный Олимп.
Ветеран бокса получил приз
На гала-представлении "Спортивные звезды 2019", которое проходило в Концертном доме Alexela, были вручены еще ряд наград.
Ветеран бокса Рейн Паюр получил приз "Спортивная душа". Лучшими параспортсменами признаны Матц Топкин и Сузанна Кауль. В номинации "Лучший молодой спортсмен" победила Сильдару.
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