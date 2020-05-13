13.05.2020, 01:00

ФОТО: Как выглядит самая сексуальная спортсменка мира?


EST
Alica Schmidt
Alica SchmidtFoto: www.imago-images.de

Имя немецкой бегуньи Алисы Шмидт ничего не скажет широкому кругу любителей спорта. Но у нее в "Инстаграме" больше подписчиков, чем у первой ракетки Германии Ангелик Кербер. Резкий рост числа поклонников Алисы начался 2017 году, когда журнал Busted Coverage назвал ее самой сексуальной спортсменкой мира.

Длинноногая блондинка считается восходящей звездой немецкой легкой атлетики. Она специализируется в беге на 200 и 400 метров. Правда, ее результаты пока не очень высоки.

Минута славы

"Я сидела в тот вечер на кровати и обратила внимание, что число подписчиков растет в геометрической прогрессии. У меня тогда было приблизительно 12 000 фолловеров, а тут с каждой минутой их становилось на сотни больше", - так вспоминает Шмидт минуту славы в разговоре с Bild.

"Вскоре мне написал брат - "весь интернет говорит о тебе". Вбила свое имя и фамилию в поисковик "Гугл" и не поверила своим глазам! Он выдал статьи на разных языках, многие из которых я не понимала".

У немецкой легкоатлетки Шмидт в "Инстаграме" почти 800 000 подписчиков, у бывшей первой ракетки мира Кербер "только" 658 000.

"Я не могу это понять, - признается Шмидт. - Кербер - самая известная спортсменка Германии. Она - икона. В моем случае это не так".

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Anzeige/ I can finally train on the the track again🥰 Den letzten Monat habe ich alles alleine oder zu zweit draussen absolviert. Ich bin so froh, jetzt wieder wie gewohnt im Stadion trainieren zu können🙏🏼 auch wenn die Natur für das Aufbautraining gar nicht so schlecht war! Gerade wenn ich alleine war, war ich froh mit meiner @honor_de MagicWatch2 trainieren zu können. Ich konnte die Strecken abmessen, meine Herzfrequenz aufzeichnen und die Zeit stoppen🙏🏼 Das hat mir echt geholfen, auch ohne Trainer und Stadion die Motivation zu behalten🙌🏼🙈 #anzeige #trackandfield #running #motivation #fitgirls #HONOR #MagicWatch2 #InnovationMadePersonal #sport #trainhard #lovetotrain

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Отказалась от съемки в Playboy


Шмидт добавила, что не намерена заканчивать карьеру спортсменки, хотя у нее есть контракт с одним из модельных агентств.

Легкоатлетка отклонила ряд предложений, поскольку они ей не подходили. В частности, она отказалась сниматься в журнале Playboy. "Спорт для меня по-прежнему на первом месте, - говорит 21-летняя бегунья. - Я хочу добиться признания благодаря спорту, а не из-за своей внешности".

Наивысшее достижение Шмидт на международной арене датировано прошлым сезоном - бронза молодежного чемпионата Европы (U-23) в эстафете 4х400 метров.

Шмидт пытается попасть на Олимпиаду в Токио, однако пока она далека от
цели. Ее личный рекорд на дистанции 400 метров - 53,66. Олимпийский норматив значительно выше - 51,35.

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