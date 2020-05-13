ФОТО: Как выглядит самая сексуальная спортсменка мира?

Длинноногая блондинка считается восходящей звездой немецкой легкой атлетики. Она специализируется в беге на 200 и 400 метров. Правда, ее результаты пока не очень высоки.

Минута славы

"Я сидела в тот вечер на кровати и обратила внимание, что число подписчиков растет в геометрической прогрессии. У меня тогда было приблизительно 12 000 фолловеров, а тут с каждой минутой их становилось на сотни больше", - так вспоминает Шмидт минуту славы в разговоре с Bild.

"Вскоре мне написал брат - "весь интернет говорит о тебе". Вбила свое имя и фамилию в поисковик "Гугл" и не поверила своим глазам! Он выдал статьи на разных языках, многие из которых я не понимала".

У немецкой легкоатлетки Шмидт в "Инстаграме" почти 800 000 подписчиков, у бывшей первой ракетки мира Кербер "только" 658 000.

"Я не могу это понять, - признается Шмидт. - Кербер - самая известная спортсменка Германии. Она - икона. В моем случае это не так".

Отказалась от съемки в Playboy



Шмидт добавила, что не намерена заканчивать карьеру спортсменки, хотя у нее есть контракт с одним из модельных агентств.

Легкоатлетка отклонила ряд предложений, поскольку они ей не подходили. В частности, она отказалась сниматься в журнале Playboy. "Спорт для меня по-прежнему на первом месте, - говорит 21-летняя бегунья. - Я хочу добиться признания благодаря спорту, а не из-за своей внешности".

Наивысшее достижение Шмидт на международной арене датировано прошлым сезоном - бронза молодежного чемпионата Европы (U-23) в эстафете 4х400 метров.

Шмидт пытается попасть на Олимпиаду в Токио, однако пока она далека от

цели. Ее личный рекорд на дистанции 400 метров - 53,66. Олимпийский норматив значительно выше - 51,35.