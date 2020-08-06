ФОТО и ВИДЕО: Жуткая авария на финише велогонки. 10 пострадавших

В финишном коридоре за победу боролись два голландца. На последних метрах дистанции Дилан Груневеген на скорости 80 км/ч вытолкнул своего соотечественника Фабио Якобсена в ограждение.

Jube kukkumine Poola velotuuri finišis Foto: Rafal Rusek via www.imago-images.de/Scanpix

Якобсен в тяжелом состоянии был доставлен на медицинском вертолете в больницу, где его ввели в состояние искусственной комы, сообщает "Евроспорт".

Fabio Jakobsen kukub finišis koos teistega Foto: Rafal Rusek / PressFocus / Scanpix

Результат Груневегена аннулирован - его, скорее всего, ждет длительная дисквалификация.

Помимо участников инцидента, травмы различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе один судья.