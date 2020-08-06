ФОТО и ВИДЕО: Жуткая авария на финише велогонки. 10 пострадавших

Первый этап велогонки "Тур Польши" завершился жуткой аварией и массовым завалом в Катовице.
В финишном коридоре за победу боролись два голландца. На последних метрах дистанции Дилан Груневеген на скорости 80 км/ч вытолкнул своего соотечественника Фабио Якобсена в ограждение.
Якобсен в тяжелом состоянии был доставлен на медицинском вертолете в больницу, где его ввели в состояние искусственной комы, сообщает "Евроспорт".
Результат Груневегена аннулирован - его, скорее всего, ждет длительная дисквалификация.
Помимо участников инцидента, травмы различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе один судья.
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