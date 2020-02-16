ФОТО И ВИДЕО | Крупнейшие эстонские соревнования по единоборствам прошли под лозунгом ”Нет школьному насилию и травле!”

15-16 февраля в спортивном холле Тондираба прошли уже в 13-й раз Эстонские открытые игры спортивных единоборств, на которых спортсмены из разных стран поборолись за звание лучших. В ходе игр спортивных единоборств прошел также чемпионат Эстонии по Таэквондо.
В эти выходные состоялось крупнейшее мероприятие в сфере единоборств — Эстонские открытые игры спортивных единоборств, на которых было представлено 10 видов спортивных единоборств: Таэквондо ИТФ, таэквондо ВТ, кудо, сабля, ножевой бой, историческое фехтование, бокс, тайский бокс, кикбоксинг и ушу. В соревнованиях приняло участие более 800 участников из 11 стран.
Вместе с соревнованиями, которые проходили в рамках игр спортивных единоборств прошел и чемпионат Эстонии по Таэквондо, на котором определились лучшие спортсмены этого вида спорта. Помимо этого, на открытии спортивного мероприятия состоялось награждение лучшего спортсмена 2019 года по версии Объединения спортивных единоборств Эстонии, выступление певицы Ники Марула и танцевального ансамбля ”Непоседы”, а также показательные выступления по историческому фехтованию.
”Прежде всего, отрадно осознавать, что традиция которая началась ещё более 10 лет назад не только продолжается, но и развивается. Боевые искусства в Эстонии популярны, они вызывают интерес, много занимающихся и наверно, что очень важно, серьёзные результаты на международной арене. Но самое главное, на мой взгляд, это философия боевых искусств, это воспитание. Я уверен, что ребята, которые приходят в зал получают гораздо больше, чем прикладные навыки. Это конечно зависит от тренера, от мастера, но общий дух боевых искусств это воспитание. Мы получаем навыки в зале, чтобы защищать себя и слабых. И настоящее проявление силы — это умение уважать слабость. Поэтому уже несколько лет мероприятие проходит под лозунгом ”Нет школьному насилию и школьной травле!”, — рассказал президент Эстонского союза Таэквондо, мэр Таллинна Михаил Кылварт.
На мероприятии президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа признался, что тоже любит единоборства, и занимался карате: ”Для меня карате был основной вид спорта, из тех которыми я в жизни занимался. И я считаю, что молодым людям это очень важно заниматься спортом и чувствовать себя уверенно в жизни”.
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