ФОТО И ВИДЕО | Крупнейшие эстонские соревнования по единоборствам прошли под лозунгом ”Нет школьному насилию и травле!”

”Прежде всего, отрадно осознавать, что традиция которая началась ещё более 10 лет назад не только продолжается, но и развивается. Боевые искусства в Эстонии популярны, они вызывают интерес, много занимающихся и наверно, что очень важно, серьёзные результаты на международной арене. Но самое главное, на мой взгляд, это философия боевых искусств, это воспитание. Я уверен, что ребята, которые приходят в зал получают гораздо больше, чем прикладные навыки. Это конечно зависит от тренера, от мастера, но общий дух боевых искусств это воспитание. Мы получаем навыки в зале, чтобы защищать себя и слабых. И настоящее проявление силы — это умение уважать слабость. Поэтому уже несколько лет мероприятие проходит под лозунгом ”Нет школьному насилию и школьной травле!”, — рассказал президент Эстонского союза Таэквондо, мэр Таллинна Михаил Кылварт.

На мероприятии президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа признался, что тоже любит единоборства, и занимался карате: ”Для меня карате был основной вид спорта, из тех которыми я в жизни занимался. И я считаю, что молодым людям это очень важно заниматься спортом и чувствовать себя уверенно в жизни”.

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