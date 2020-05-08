ФОТО и ВИДЕО: 30-летний культурист скончался в расцвете сил
Британский бодибилдер Люк Сандо был найден мертвым в собственном доме 7 мая. Причина смерти не называется.
Британский бодибилдер Люк Сандо был найден мертвым в собственном доме 7 мая. Причина смерти не называется.
За два дня до своей кончины 30-летний Сандо разместил в "Инстаграме" видеоролик со своей тренировки. Культурист сказал тогда, что чувствует себя превосходно.
Сандо считался восходящей звездой мирового культуризма: в прошлом году он занял третье место на престижном турнире Arnold Classic, который проводит Арнольд Шварценеггер в США.
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