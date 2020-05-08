ФОТО и ВИДЕО: 30-летний культурист скончался в расцвете сил

За два дня до своей кончины 30-летний Сандо разместил в "Инстаграме" видеоролик со своей тренировки. Культурист сказал тогда, что чувствует себя превосходно.

Сандо считался восходящей звездой мирового культуризма: в прошлом году он занял третье место на престижном турнире Arnold Classic, который проводит Арнольд Шварценеггер в США.