08.05.2020, 01:30

ФОТО и ВИДЕО: 30-летний культурист скончался в расцвете сил


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Luke Sandoe
Luke SandoeFoto: Luke Sandoe/Instagram

Британский бодибилдер Люк Сандо был найден мертвым в собственном доме 7 мая. Причина смерти не называется.

За два дня до своей кончины 30-летний Сандо разместил в "Инстаграме" видеоролик со своей тренировки. Культурист сказал тогда, что чувствует себя превосходно.

Сандо считался восходящей звездой мирового культуризма: в прошлом году он занял третье место на престижном турнире Arnold Classic, который проводит Арнольд Шварценеггер в США.

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