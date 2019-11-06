ФОТО: Герои чемпионата мира в гостях у премьер-министра

Премьер-министр Юри Ратас встретился с серебряными призерами чемпионата мира по легкой атлетике Магнусом Киртом, Майкелом Уйбо и его супругой Шоной Миллер-Уйбо, поблагодарив их за великолепные достижения и подаренную болельщикам радость.

”Спорт обладает невероятной способностью дарить положительные эмоции не только самим успешно выступившим спортсменам, но и тысячам болельщиков, которые находятся на стадионе или у экранов телевизоров, — сказал премьер-министр — Спорт также может объединять людей посредством положительных эмоций. Две медали с одного чемпионата мира по легкой атлетике — редкое для Эстонии достижение, и наши герои достойны глубокой признательности”.

На встрече премьер-министра со спортсменами присутствовали также руководитель отдела спорта высоких достижений Союза легкой атлетики Кристель Берендсен и отец Майкела Уйбо — Тоомас Уйбо.