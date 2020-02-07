07.02.2020, 20:50
ФОТО: Фестиваль экстремалов Simple Session отмечает 20-летний юбилей
8-9 февраля в Saku Suurhall пройдет традиционный фестиваль экстремалов Simple Session - нынче он состоится уже в 20-й раз.
8-9 февраля в Saku Suurhall пройдет традиционный фестиваль экстремалов Simple Session - нынче он состоится уже в 20-й раз.
Свое мастерство покажут скейтбордисты и велосипедисты-трюкачи. В субботу состоится квалификация, в воскресенье пройдут финалы.
Накануне открытия турнира участники фестиваля провели официальную тренировку.
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