07.02.2020, 20:50

ФОТО: Фестиваль экстремалов Simple Session отмечает 20-летний юбилей


EST 2
Galerii: 44 pilti
Simple Session treening Foto: Jaanus Lensment

8-9 февраля в Saku Suurhall пройдет традиционный фестиваль экстремалов Simple Session - нынче он состоится уже в 20-й раз.

Свое мастерство покажут скейтбордисты и велосипедисты-трюкачи. В субботу состоится квалификация, в воскресенье пройдут финалы.

Накануне открытия турнира участники фестиваля провели официальную тренировку.

Читайте также: