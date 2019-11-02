ФОТО: Это провал. Все эстонские шпажистки вылетели в 1/32 финала

34-летняя Попеску уступала на предпоследней минуте финального поединка со счетом 5:9, но сумела переломить ход боя и вырвать победу.

Неудачно выступили на домашнем этапе Кубка мира хозяйки турнира. В основную сетку пробились 5 эстонских шпажисток (Нелли Дифферт, Эрика Кирпу, Катрина Лехис, Юлия Беляева, Кристина Кууск), но все они проиграли стартовые поединки в 1/32 финала. Справедливости ради стоит отметить, что эстонским шпажисткам попались очень сильные соперницы. Так, лидер сборной Эстонии Лехис - ее тренирует теперь Николай Новоселов - проиграла будущей победительнице турнира Попеску.

Накануне ветеран сборной Эстонии Ирина Эмбрих сошла с дистанции в 1/64 финала, уступив венгерской шпажистке.

В воскресенье, 3 ноября, в спортхолле "Калев" пройдет командный турнир в женской шпаге.