ФОТО: Это провал. Все эстонские шпажистки вылетели в 1/32 финала

Победительницей международного турнира по фехтованию на шпагах "Таллиннский меч", проводившегося нынче в 50-й раз, стала многократная чемпионка Европы и мира Ана-Мария Попеску (Румыния), обыгравшая в финале россиянку Виолетту Колобову - 15:13.
34-летняя Попеску уступала на предпоследней минуте финального поединка со счетом 5:9, но сумела переломить ход боя и вырвать победу.
Неудачно выступили на домашнем этапе Кубка мира хозяйки турнира. В основную сетку пробились 5 эстонских шпажисток (Нелли Дифферт, Эрика Кирпу, Катрина Лехис, Юлия Беляева, Кристина Кууск), но все они проиграли стартовые поединки в 1/32 финала. Справедливости ради стоит отметить, что эстонским шпажисткам попались очень сильные соперницы. Так, лидер сборной Эстонии Лехис - ее тренирует теперь Николай Новоселов - проиграла будущей победительнице турнира Попеску.
Накануне ветеран сборной Эстонии Ирина Эмбрих сошла с дистанции в 1/64 финала, уступив венгерской шпажистке.
В воскресенье, 3 ноября, в спортхолле "Калев" пройдет командный турнир в женской шпаге.
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