ФОТО: Эстонский ультраспортсмен бежит 20 марафонов за 20 дней

По словам Ратасеппа подготовка к марафону прошла по плану: "Все необходимые тренировки были выполнены - мышцы отлично выдержали длительный и сложный период подготовки. Я научил свое тело очень быстро восстанавливаться. Это ключевой момент испытания. В противном случае на успех рассчитывать сложно".

13 июля Раттасепп пробежал дистанцию 42,2 км за 2:50.07. 14 июля он показал результат 2:52.44.

Первые пять марафонских забегов Ратасепп бежит в Тарту. К выходным он переберется в Пярну. Затем ультраспортсмена можно будет на улицах Таллинна, Вильянди, Раквере и Нарвы.

Каждый день старт дается в 13:15. Вместе с бегуном испытание проходит и его команда посощников, в которой свыше 60 человек.