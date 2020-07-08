08.07.2020, 20:30

ФОТО: Эстонский спортсмен показал лучший результат сезона в мире

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EST 1
Kümnevõistlus Rakveres
Galerii: 53 pilti
Kümnevõistlus Rakveres Foto: Margus Pahv

На легкоатлетическом турнире десятиборцев в Раквере лучший результат по итогам двухдневного соперничества показал Таави Чернявски, установивший личный рекорд - 8086 очков.

Свое личное достижение Чернявски улучшил на 213 очков Поскольку из-за пандемии коронавируса у десятиборцев было не очень много стартов, то результат эстонского спортсмена является лучшим в мире. Прежним лидером сезона был кубинец Леонель Суарес, который в марте набрал на родине 7990 очков.

Отметку 8000 очков за всю историю десятиборья преодолели теперь 17 эстонских спортсменов.

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