ФОТО: Эстонский спортсмен показал лучший результат сезона в мире

Свое личное достижение Чернявски улучшил на 213 очков Поскольку из-за пандемии коронавируса у десятиборцев было не очень много стартов, то результат эстонского спортсмена является лучшим в мире. Прежним лидером сезона был кубинец Леонель Суарес, который в марте набрал на родине 7990 очков.

Отметку 8000 очков за всю историю десятиборья преодолели теперь 17 эстонских спортсменов.