ФОТО: Эстонские волейболисты обыграли Беларусь
Чуть больше недели остается до начала чемпионата Европы по волейболу. Последней проверкой сил для сборной Эстонии станет домашний турнир в Таллинне. В первом поединке эстонские волейболисты победили Беларусь - 3:1 (25:17, 29:31, 25:19, 32:30).
В Москве задержан подозреваемый в наезде на вейкбордиста
Фигуристка проломила ребёнку череп коньком
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Минкомсвязи разработает законодательную базу для технологии eSIM