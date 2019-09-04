04.09.2019, 20:15

ФОТО: Эстонские волейболисты обыграли Беларусь


rus.delfi.ee
EST 7
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Foto: Madis Veltman

Чуть больше недели остается до начала чемпионата Европы по волейболу. Последней проверкой сил для сборной Эстонии станет домашний турнир в Таллинне. В первом поединке эстонские волейболисты победили Беларусь - 3:1 (25:17, 29:31, 25:19, 32:30).

В контрольном турнире принимает участие также сильная сборная Болгарии, с которой наши волейболисты сыграют 6 сентября. Все три команды - участники предстоящего чемпионата Европы.

Главный турнир года начнется 12 сентября. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах - Бельгии, Словении, Франции и Нидерландах.

Соперниками сборной Эстонии на групповой стадии турнира будут Польша, Черногория, Чехия, Нидерланды и Украина. Матчи пройдут в Роттердаме и Амстердаме. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из группы.

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