ФОТО: Эстонские волейболистки вырвали очко на чемпионате Европы

Кульминация матча наступила в пятом сете. Наши волейболистки уступали 2:6, но сумели догнать соперниц - 6:6. Перед сменой сторон эстонская команда вышла даже вперед - 8:7, однако сдержать атакующую мощь высокорослого лидера азербайджанок Полины Рагимовой (рост 198 см) не смогла.

Эстонские волейболистки проиграли в Будапеште все пять матчей, но покидают венгерскую столицу с гордо поднятой головой. В поединке с азербайджанками наши девушки завоевали первое очко на чемпионате Европы.