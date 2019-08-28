ФОТО: Эстонские волейболистки вырвали очко на чемпионате Европы

В заключительном матче группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу сборная Эстонии в упорном поединке уступила Азербайджану - 2:3 (20:25, 25:18, 22:25, 25:22, 12:15).
Кульминация матча наступила в пятом сете. Наши волейболистки уступали 2:6, но сумели догнать соперниц - 6:6. Перед сменой сторон эстонская команда вышла даже вперед - 8:7, однако сдержать атакующую мощь высокорослого лидера азербайджанок Полины Рагимовой (рост 198 см) не смогла.
Эстонские волейболистки проиграли в Будапеште все пять матчей, но покидают венгерскую столицу с гордо поднятой головой. В поединке с азербайджанками наши девушки завоевали первое очко на чемпионате Европы.
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