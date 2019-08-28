ФОТО: Эстонские волейболистки отняли очко у фаворита

Кульминация матча наступила в пятом сете. Наши волейболистки уступали 2:6, но сумели догнать соперниц - 6:6. Перед сменой сторон эстонская команда даже вышла вперед - 8:7, однако сдержать атакующую мощь высокорослого лидера азербайджанок Полины Рагимовой (рост 198 см) не смогла.

Первое очко на чемпионате Европы

Азербайджанская команда на предыдущем чемпионате Европы остановилась в шаге от бронзовых медалей, заняв четвертое место.

Дебютантки чемпионата Европы эстонские волейболистки проиграли в Будапеште все пять матчей, но покидают венгерскую столицу с гордо поднятой головой. В поединке с азербайджанками наши девушки завоевали первое очко на чемпионате Европы.

Капитан команды: могли сыграть лучше

"В конце матча мы надеялись на победу, но и одно завоеванное очко показывает, что мы можем играть с такими сильными соперниками, как Азербайджан, - сказала после матча в интервью Delfi Sport капитан сборной Эстонии Юлия Мыннакмяэ. - Боролись до конца, но Рагимова прибила нас своей подачей".

"Перед началом турнира я надеялась, что мы можем выйти из группы, но для этого надо было очень хорошо играть со всеми соперниками, - добавила Мыннакмяэ. - Мы не очень удачно провели первый матч с Венгрией и поединок с Румынией, в которых могли бы победить. Но с каждой новой игрой мы выглядели на чемпионате Европы лучше".