28.08.2019, 18:55

ФОТО: Эстонские волейболистки дали бой фавориту и заработали очко

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rus.delfi.ee
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Võrkpalli EM-finaalturniir Budapestis Eesti vs Aserbaidžaan 28.08.2019 Foto: Jaanus Lensment

В заключительном матче группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу сборная Эстонии в упорном поединке уступила в Будапеште одному из фаворитов турнира Азербайджану - 2:3 (20:25, 25:18, 22:25, 25:22, 12:15).

Кульминация матча наступила в пятом сете. Наши волейболистки уступали 2:6, но сумели догнать соперниц - 6:6. Перед сменой сторон эстонская команда вышла даже вперед - 8:7, однако сдержать атакующую мощь высокорослого лидера азербайджанок Полины Рагимовой (рост 198 см) не смогла.

Азербайджанская команда на предыдущем чемпионате Европы остановилась в шаге от бронзовых медалей.

Эстонские волейболистки проиграли в Будапеште все пять матчей, но покидают венгерскую столицу с гордо поднятой головой. В поединке с азербайджанками наши девушки завоевали первое очко на чемпионате Европы.

"В конце матча мы надеялись на победу, но и одно завоеванное очко показывает, что мы можем играть с такими сильными соперниками как Азербайджан, - сказала после матча капитан сборной Эстонии Юлия Мыннакмяэ. - Боролись до конца, но Рагимова прибила нас своей подачей.

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