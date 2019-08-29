29.08.2019, 15:00

ФОТО: Эстонская четверка финишировала в полуфинале последней, но...


rus.delfi.ee
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Meeste neljapaat sõudmise MM-il Austrias 29.08.2019 Foto: Jaanus Lensment

На чемпионате мира по академической гребле в австрийском Линце состоялись полуфиналы в классе четверок. Эстонский квартет (Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо) занял в своем заезде последнее шестое место, но не потерял еще шанса завоевать олимпийскую лицензию.

Эстонский экипаж завершит выступление на чемпионате мира в В-финале, где будут разыгрываться 7-12-е места (этот заезд состоится 31 августа).

По итогам мирового первенства пропуск на Олимпиаду-2020 получат 8 лучших лодок. Чтобы завоевать олимпийскую лицензию, нашим гребцам необходимо финишировать в субботнем В-финале в числе двух лучших лодок.

Соперниками эстонского квартета в заезде будут Великобритания, Украина, Норвегия, Новая Зеландия и Россия.

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