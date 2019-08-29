ФОТО: Эстонская четверка финишировала в полуфинале последней, но...

На чемпионате мира по академической гребле в австрийском Линце состоялись полуфиналы в классе четверок. Эстонский квартет (Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо) занял в своем заезде последнее шестое место, но не потерял еще шанса завоевать олимпийскую лицензию.
Эстонский экипаж завершит выступление на чемпионате мира в В-финале, где будут разыгрываться 7-12-е места (этот заезд состоится 31 августа).
По итогам мирового первенства пропуск на Олимпиаду-2020 получат 8 лучших лодок. Чтобы завоевать олимпийскую лицензию, нашим гребцам необходимо финишировать в субботнем В-финале в числе двух лучших лодок.
Соперниками эстонского квартета в заезде будут Великобритания, Украина, Норвегия, Новая Зеландия и Россия.
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