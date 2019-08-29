ФОТО: Эстонская четверка финишировала в полуфинале последней, но...

Эстонский экипаж завершит выступление на чемпионате мира в В-финале, где будут разыгрываться 7-12-е места (этот заезд состоится 31 августа).

По итогам мирового первенства пропуск на Олимпиаду-2020 получат 8 лучших лодок. Чтобы завоевать олимпийскую лицензию, нашим гребцам необходимо финишировать в субботнем В-финале в числе двух лучших лодок.

Соперниками эстонского квартета в заезде будут Великобритания, Украина, Норвегия, Новая Зеландия и Россия.